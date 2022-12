Le vin de la semaine : un blanc mûr et généreux

Domaine des Deux Vallées, Savennières 2019, France Code SAQ : 15043775 | 25,85 $

Le chenin blanc est un cépage qui trouve ses origines dans la vallée de la Loire ; dans la région d’Anjou, plus précisément. Là-bas, à une cinquantaine de kilomètres du littoral atlantique, les calcaires du Bassin parisien rencontrent les schistes ardoisiers du Massif armoricain, le chenin blanc profitant ainsi de deux terroirs bien distincts. Les vins produits en « Anjou blanc » (calcaire) sont plus vifs et aériens, ceux de l’« Anjou noir » (schiste) sont plus mûrs, vineux et consistants, mais toujours marqués par la vivacité propre au chenin.

L’appellation « savennières » appartient à l’Anjou noir. Cette région en bordure de la Loire, à l’ouest de la ville d’Angers, a longtemps été la seule source de chenins blancs secs dans la Loire. Des vins d’envergure, qui traversent l’épreuve du temps avec grâce.

S’il n’a pas la profondeur des grands savennières, celui que signent René et Philippe Socheleau en 2019 est drôlement bon, et il mérite une mention spéciale à ce prix. Un nez de poire pochée et de miel annonce un vin blanc ample, manifestement issu de raisins bien mûrs ; la bouche est à la fois vineuse, structurée et tonique. Un bel exemple de chenin d’Anjou, abordable et accessible en jeunesse.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un mâcon hors norme