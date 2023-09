Le vin de la semaine : un blanc nature, pur et délicieux

Hervé Villemade, Cheverny blanc 2022, France Code SAQ : 14227257 | 25,80 $ | Biologique

Enraciné à Cheverny, en Sologne, depuis 1995, Hervé Villemade a converti le vignoble à l’agriculture biologique il y a une vingtaine d’années. Puis, après être lui-même devenu allergique au soufre, il a dû apprendre à vinifier autrement, avec des doses minimales (voire pas du tout) de SO 2 , sans toutefois compromettre la netteté du fruit. Ses vins, blancs comme rouges, brillent par une précision exemplaire.

Le vignoble de Villemade se partage entre le minuscule terroir de Cour-Cheverny, consacré au cépage blanc romorantin, et celui de Cheverny, d’où provient ce très bon blanc, issu d’un assemblage de sauvignon blanc (70 %) et de chardonnay. Les fidèles de ce vin retrouveront dans le 2022 l’énergie et la plénitude habituelles.

Pour réaliser ce tour de force digne d’un équilibriste, le vigneron juxtapose une texture ample et des saveurs mûres, presque tropicales, à une tension remarquable. Du relief, de la longueur et beaucoup de plaisir à table, avec un carpaccio de dorade ou une salade tiède de courge delicata, de roquette et de féta.

Santé !

