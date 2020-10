Le vin de la semaine : un blanc pour les courges d’automne

A&D Wines, Vinho Verde 2019, Arinto, Monologo P24, Portugal

14296666 18,65 $

Exception faite des alvarinhos produits dans le nord de l’appellation, dans les secteurs de Monção et Melgaço, les blancs du vinho verde reposent historiquement sur un assemblage de cépages. Mais une nouvelle tendance se dessine depuis quelques années : de plus en plus de producteurs élaborent des cuvées monovariétales, mettant en vedette, comme le nom l’indique, les vertus d’une seule variété.

Cette cuvée en vente à la SAQ est composée à 100 % d’arinto, un cépage implanté plus au sud du pays, dans l’appellation Bucelas, tout près de Lisbonne. L’arinto trouve une expression fraîche et originale sous le climat un peu plus continental du secteur de Baião, où Dialina et Alexandre Gomes cultivent la vigne à flanc de collines, de part et d’autre du fleuve Douro.

Le 2019 est à la fois ample en bouche et soutenu par une amertume et par un fil d’acidité qui font saliver et qui accentuent la sensation de salinité. Plus dense et structuré que la moyenne des vins du vinho verde sur le marché, ce qui le rend particulièrement agréable avec un risotto à la courge, parfumé de sauge. Vraiment, à moins de 20 $, on se régale !

Santé et bon long week-end !

