Le vin de la semaine : un bourgogne blanc générique aux allures de chablis

Gueguen, Bourgogne 2018, Chardonnay, Côtes Salines

13657571 19,20 $

La fille de Jean-Marc Brocard, Céline Gueguen, a créé son propre domaine avec son mari, Frédéric. En plus d’excellents vins dans les appellations Chablis, Saint-Bris et Irancy, le couple signe un bourgogne générique d’une pureté et d’une minéralité exemplaires. Tellement qu’à l’aveugle, on aurait vite fait de croire à un chablis…

Le 2018 étonne par sa fraîcheur aromatique, entre la menthe, la pelure de pomme verte et l’écorce de citron, et son profil très tendu en bouche. Sec, nerveux et précis, avec une acidité qui vous fait saliver et qui vous met en appétit. Le vin d’apéro rêvé, avec ou sans huîtres. Santé !