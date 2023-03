Le vin de la semaine : un catalan haut en couleur

Azul y Garanza, Penedès 2021, Oniric Brisat, Entre Vinyes, Espagne Code SAQ : 14919931 | 19,45 $ | Biologique

En français, on définit les vins issus d’une macération pelliculaire par leur couleur orange — plus ou moins soutenue selon les cépages et la durée de la macération. Les Espagnols, eux, préfèrent désigner le vin selon sa méthode de production, laquelle implique la brisa — c’est-à-dire la partie solide du raisin, en d’autres mots, le marc. Ainsi, vin orange devient vino brisado en espagnol et vi brisat en catalan.

Bien qu’ils produisent du vin en Navarre et dans la région de Jumilla, c’est en Catalogne, au cœur du Bas Penedès, au sud de Barcelone, que les trois associés du vignoble Azul y Garanza élaborent ce vin orange bien typé dans l’ancien vignoble familial des Pep que María Barrena Belzunegui a restauré. Les vignes de xarel·lo et de parellada, âgées en moyenne de 60 ans, sont plantées dans l’espace naturel protégé du Foix, au milieu de forêts de chênes et de pins. Le climat méditerranéen, les sols calcaires pauvres et peu profonds ainsi que l’écosystème, très diversifié, aident à maintenir l’équilibre naturel dans le vignoble.

Dans le verre, ce vin de macération pelliculaire aura de quoi plaire aux amateurs de vins bien secs (1,4 g/L de sucre), structurés et forts en caractère. Au nez, il surprend par son absence de fruit et par ses notes intenses de poivre long, de thé vert et de scone fraîchement sorti du four. L’extraction phénolique apporte une sensation presque tannique en bouche, à peine enrobée par le contact des lies. En d’autres mots : pour un vin gras et racoleur, il faudra chercher ailleurs. Par contre, si vous avez envie de goûter un vin orange plutôt léger en alcool, vous serez servis pour pas cher. Une curiosité catalane à apprécier à table, avec un sauté de légumes au gingembre et au cari vert.

