Le vin de la semaine, un catalan orange et bio

Parés Baltà, Penedès 2020, Materia Prima, Espagne Code SAQ : 14800738 | 24,75 $

La plupart des modes comportent leurs effets pervers, et le monde du vin n’échappe pas à la règle. Ainsi, la popularité sans précédent que connaît en ce moment le vin orange a vu émerger par milliers ces vins blancs de macération. Et au même titre que leurs pendants blancs, rouges et rosés, tous les vins orange ne se valent pas. Les meilleurs (aromatiques, originaux et structurés) côtoient les médiocres (ternes, brouillons et défectueux).

Là où le bât blesse, c’est que la SAQ, pressée de répondre à la très forte demande de sa clientèle, a ainsi ouvert la porte à plusieurs vins bancals qui, n’eût été la folie entourant le vin orange, n’auraient jamais trouvé grâce auprès des acheteurs de la société d’État, plutôt rigoureux dans leur processus de sélection.

Mais bon, si le Materia Prima se retrouve dans cette rubrique, c’est que l’équipe de Parés Baltà, fidèle à son habitude, a fait ses devoirs avant de se lancer dans le vin orange. Son 2020 est le fruit d’une macération pelliculaire de xarello (80 %) et de sauvignon blanc, cultivés selon les principes de la biodynamie dans les vignobles de Pacs del Penedès, quelque 50 km à l’ouest de Barcelone.

Les amateurs de vin orange funky trouveront peut-être le Materia Prima un peu « propret », mais ceux qui n’en sont qu’à leurs premiers essais avec ce type de vin apprécieront sans doute sa netteté et ses saveurs précises, portées par une bouche assez solide, presque tannique, dotée d’une légère astringence en finale. Un très bel accord avec du poulet aux câpres, anchois et citron. Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rosé nature d’Argentine