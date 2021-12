Le vin de la semaine : un cava rosé pour se mettre dans l’esprit des Fêtes

Juvé y Camps, Cava Brut Rosé,

Pinot noir, Espagne

12276848 23,85 $

Tous les vins ne naissent pas égaux. Ça vaut pour les blancs autant que pour les rouges, les rosés et les orange, et ce, peu importe leur origine. C’est pourquoi il faut toujours garder les papilles et l’esprit ouverts. Cela dit, chaque consommateur a des affinités naturelles plus ou moins fortes avec différents styles de vin. On n’y peut rien : les goûts, quoi qu’on dise, sont subjectifs. Et il en va de même pour les dégustateurs professionnels.

Moi, par exemple, j’ai souvent été déçue par les vins mousseux rosés. La plupart du temps, je les trouve plus ternes que leur pendant blanc de la même maison. Cela dit, comme toute règle, celle-ci a ses exceptions. Le délicieux Brut Rosé de l’exploitation familiale Juvé y Camps me le prouve d’année en année.

Élaborée à Sant Sadurní d’Anoia, haut lieu de la production de cava, au sud-ouest de Barcelone, cette cuvée est issue à 100 % de pinot noir, dont une partie des peaux est laissée à macérer avec le moût. C’est ce qui explique sa couleur rose soutenue. Et bien que sa teinte et son nez explosif de petits fruits rouges puissent suggérer le contraire, le vin est bien sec, croquant et doté d’une fraîcheur désaltérante. Un mousseux parfait pour accompagner les charcuteries et autres antipasti à l’apéro, mais qui trouvera aussi sa place à table, avec une salade de betteraves et de fromage de chèvre. Santé !

* Psst ! En décembre, plus de 600 000 personnes dans le besoin auront recours aux banques alimentaires. Du 2 au 8 décembre, la SAQ vous invite à vous procurer des produits d’emballage (sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables), pour lesquels une partie de la somme payée sera remise aux Banques alimentaires du Québec.