Le vin de la semaine: un chenin blanc des antipodes

Voyager Estate, Chenin blanc 2016, Margaret River

13921968 19,75 $

L’Australie ne se limite pas qu’au shiraz de Barossa. Réduire cet immense pays—qui couvre trois fuseaux horaires et un peu plus de 30 parallèles!—à cela serait aussi limitatif que de réduire la France aux vins de Châteauneuf-du-Pape ou l’Italie à l’amarone. Entre les rieslings vifs et tranchants de Clare et d’Eden Valley, les somptueux sémillons de la Hunter Valley, les pinots noirs frais et délicats de la Tasmanie, les cabernets racés de Coonawarra et les syrahs pures, vibrantes et parfumées de Geelong et de Yarra, l’Australie a un monde de possibilités à offrir.

Chaque année, à regret, j’écris dans Le guide du vin que l’offre à la SAQ ne permet pas aux consommateurs québécois de prendre la pleine mesure du dynamisme du vignoble australien, en ce qu’elle se limite, sauf quelques super vins de terroir disponibles en quantité limitées, à des vins à saveur plutôt commerciale.

J’avais donc peu d’attentes lorsque je me suis rendue, la semaine passée, à une dégustation organisée par Wine Australia. Je savais que, comme toujours, je goûterais des vins hyper intéressants, mais j’appréhendais aussi de voir mon enthousiasme fondre comme neige au soleil devant l’absence de ces précieux flacons sur notre marché. J’avais tort… Après des années de surplace, les acheteurs de la SAQ ont enfin fait leurs devoirs et multiplié les efforts pour enrichir l’éventail de vins australiens. Les nouveautés se comptent par dizaines et sont pour la plupart abordables. Yé!

Ce vin de chenin blanc produit à Margaret River, tout à l’ouest du pays, en est un exemple probant. Tant au nez qu’en bouche, le vin respire l’authenticité. L’attaque est mûre et très nette, franche et vibrante, avec des notes minérales distinctes et une longueur et une tenue admirables, vu le prix. Une bien belle bouteille pour accompagner le brunch de la fête des Mères.

Santé!