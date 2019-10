Le vin de la semaine: un chenin de la Loire

François-Xavier Barc, Montlouis-sur-Loire 2017, La Grande Parcelle, Vini Be Good

14159910 23,85 $

L’appellation Montlouis-sur-Loire évolue un peu dans l’ombre de son illustre voisine, Vouvray. La première est située sur la rive sud de la Loire, la seconde sur la rive nord, mais les vignes des deux appellations plongent leurs racines dans le fameux tuffeau de Touraine.

Celui que produit François-Xavier Barc sous l’étiquette du collectif Vini Be Good puise sa sève et son éclat minéral dans les argiles à silex. Un vin d’une fraîcheur et d’une énergie remarquables, vu le millésime. Sec, droit, plutôt complexe et d’une bonne longueur.