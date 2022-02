Le vin de la semaine : un Chianti Classico bio

San Fabiano Calcinaia, Chianti Classico 2019

Code SAQ: 13326739 | 20,70 $ | Biologique

« Le mot “tradition” (en latin traditio, “acte de transmettre”) vient du verbe tradere : “faire passer à un autre, livrer, remettre” », nous apprend l’Encyclopædia Universalis.

La tradition, contrairement à l’idée largement répandue, n’a rien de figé dans le temps. Comme nous le rappelait à juste titre un vigneron de Toscane ce matin, la tradizione implique une évolution. Évoluer pour s’améliorer… ou pour survivre. Ainsi, puisque les changements climatiques s’accélèrent et que leurs effets compromettent de plus en plus le « classicisme » de leurs vins, de nombreux vignerons du Chianti Classico ont compris qu’il leur fallait s’adapter. Vite.

En 1995, des vignerons de la commune de Panzano se sont unis sous la bannière Unione Viticoltori Panzano, l’un des premiers regroupements de vignerons biologiques d’Europe. Aujourd’hui, plus de 90 % des vignobles de Panzano sont certifiés bios. Le reste de ce vaste territoire vallonné compris entre Florence et Sienne progresse aussi à grande vitesse : de 40 % en 2019 à 52,5 % en 2021.

Guido Serio avait déjà emboîté le pas il y a une dizaine d’années à San Fabiano Calcinaia, une belle propriété située au nord-ouest de Castellina in Chianti, l’une des 11 sous-régions du Chianti Classico. En 2019, des conditions météo très favorables (exceptionnelles, selon certains) lui ont permis de signer un vin comme il les aime : mûr, joufflu, concentré, mais soutenu par une agréable tension tannique et on ne peut plus digeste avec ses 13,5 % d’alcool. Un sangiovese gourmand, bien en chair et riche en saveur de cerise noire, avec une finale juste assez amère, ponctuée de notes d’herbes séchées. Déjà savoureux, mais apte à vieillir en cave pendant au moins six ou sept ans. Salute !

