Le vin de la semaine : un chianti classico bio et nature

Monte Bernardi, Chianti Classico 2019, Sangió, Italie Code SAQ : 14990025 | 32,75 $ | Biologique

«N’ajustez pas votre appareil ». Ce rouge de Toscane est bien présenté dans une bouteille d’un litre et de forme trapue. Un contenant distinctif pour un vin particulier.

Michael Schmelzer travaille « à l’ancienne », avec un minimum d’intervention, partant du principe que de bons raisins suffisent pour faire du bon vin. Ses produits font souvent figure d’anachronisme dans le paysage gustatif de Panzano, l’une des sous-zones du Chianti Classico, plutôt reconnue pour ses vins puissants.

Son Sangió provient d’une parcelle de pietraforte (schiste) et de galestro (marne schisteuse) achetée en 2018, puis convertie à la viticulture biodynamique. Le 2019 séduit d’emblée avec son attaque mûre, riche en goût de cerise noire, mais c’est surtout sa fraîcheur qui avait retenu mon attention en février dernier, lors d’un séjour dans la région. La bouteille ouverte hier, tout juste arrivée à la SAQ, avait le même éclat aromatique, avec encore plus de souplesse et de fruit.

La finale est savoureuse, évoquant tantôt l’écorce d’orange, tantôt les framboises noires et les herbes séchées. Un chianti classico nature, gourmand et gouleyant, vendu à prix abordable (équivalent à 24,55 $ les 750 ml). Parfait pour les barbecues entre amis.

Santé !

