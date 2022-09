Le vin de la semaine : un chianti classico particulièrement gourmand

Carpineta Fontalpino, Chianti Classico 2019, Fontalpino 26,90 $ Code SAQ : 10969747 | 26,90 $ | Biologique

Mi-septembre, saison du retour en classe pour les enfants et de la corvée annuelle de conserves de tomates pour les gourmands. Et quoi de mieux qu’un vin rouge de Toscane pour vous inspirer (et vous régaler), pendant que le tout mijote gentiment ?

Celui de Gioia Cresti et de son frère Filippo est particulièrement mûr et séduisant en 2019. Leur fattoria est située dans la commune de Castelnuovo Berardenga, tout au sud de la zone du Chianti Classico, à une dizaine de kilomètres à l’est de la ville de Sienne.

Le nez s’ouvre sur une pointe de réduction et d’acidité volatile (acide acétique), laquelle accentue les parfums de rose musquée et de fruits noirs. L’attaque en bouche est presque sucrée tant elle est gourmande, ses tanins potelés donnent l’impression de croquer dans une cerise mûre, mais encore légèrement astringente. Un vin jeune, mais ouvert et accessible. Un petit régal de fin d’été, à servir frais autour de 16 °C, avec une sélection d’antipasti. Salute !

