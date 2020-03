Le vin de la semaine : un chianti classico tout frais et tout bio

Tenuta La Novella, Chianti Classico 2016, Casa di Colombo

14222958 – 25 $

La Toscane est le royaume du sangiovese. Et la zone du Chianti Classico en est le berceau historique. Des plus légers aux plus costauds, tous font de merveilleux compagnons de table. C’est particulièrement vrai en 2016, un millésime de top qualité partout en Toscane ! La plus grande réussite de la décennie jusqu’à présent. Un millésime dit d’équilibre, dont les fruits, mûris à point, ont conservé une saine acidité et dont les vins combinent la vigueur et les tanins granuleux du sangiovese, dans des proportions idéales.

Bien que Simone Zemella ait l’habitude de privilégier la finesse à la puissance, cette toute nouvelle cuvée vendue en SAQ reflète bien la concentration naturelle de l’année 2016. Les raisins proviennent de vignobles conduits en agriculture biologique sur la commune de Greve, à 500 mètres d’altitude. Un excellent Chianti Classico riche en nuances et taillé pour la table, qu’on pourra boire dès maintenant et jusqu’en 2025, au moins.

Salute !