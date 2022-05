Domaine Lafrance, Bin Kin, Pétillant naturel, Cidre mousseux du Québec Code SAQ : 148800531 | 19,95 $

La consommation de cidre (par habitant) a presque doublé au Québec au cours des cinq dernières années, et l’émergence de plusieurs nouvelles cidreries qui rivalisent de créativité n’est pas étrangère à ce phénomène. Cidres bios, fermiers, aromatisés aux petits fruits ou macérés sur des marcs de raisin : il y en a vraiment pour tous les goûts, des plus classiques aux plus funky.

La nouvelle cuvée de la famille Lafrance se situe à mi-chemin entre ces deux qualificatifs. Nerveux, archisec (moins de 1,2 g de sucre par litre) et non filtré, ce cidre présente un dépôt important de lies qui ne nuit en rien à sa qualité. Au contraire, le Bin Kin gagne à être délicatement remué, pour remettre les lies en suspension et nourrir sa texture en bouche. Il n’est pas très parfumé, mais assez original et doté d’une agréable tension, ce qui en fera un parfait compagnon pour le brunch de la fête des Mères.

Envie de faire d’une pierre deux coups ?

Du 5 au 11 mai, la SAQ invite ses clients à acheter un produit du Québec. Pour chaque bouteille de vin, cidre ou spiritueux d’ici vendue, la SAQ remettra un repas aux Banques alimentaires du Québec (BAQ), qui ont enregistré une augmentation exceptionnelle de 50 % de la distribution de paniers de denrées, partout dans la province, au cours des derniers mois.

Enfin, si vous êtes à l’affût de nouveautés en importation privée, vous voudrez visiter la boutique de l’association d’agences de vins et spiritueux A3 Québec du 5 au 8 mai. Les agences membres d’A3 Québec, de concert avec la SAQ, vous offrent la possibilité d’acheter à l’unité des vins habituellement vendus exclusivement à la caisse. On compte de belles trouvailles parmi les 200 produits proposés.

Santé !