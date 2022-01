Le vin de la semaine : un classique de la Grèce, bio et abordable !

Tetramythos, Roditis 2020, Patras, Grèce Code SAQ: 12484575 | 16,35 $

Au moment d’écrire ces lignes, j’ai hésité. Choisir comme vin de la semaine un blanc si populaire pour nombre d’entre vous, c’est un peu comme enfoncer des portes ouvertes, non ? N’empêche, un rappel à l’occasion, ça fait du bien. Revenir à ses classiques aussi. Et puis des valeurs sûres abordables et issues de l’agriculture biologique, on serait fous de s’en passer.

Donc… si vous ne connaissez pas encore le roditis de Panayiotis Papagiannopoulos, sachez qu’il est l’incarnation même du vin blanc sec léger et minéral et qu’il est produit dans un décor à couper le souffle, en altitude et avec vue sur la mer, à mi-chemin entre Patras et Corinthe, dans la péninsule du Péloponnèse, où les vignes de roditis — le cépage — plongent leurs racines dans des sols calcaires, garants de tension et de fraîcheur.

Et si ce vin fait partie de vos incontournables à la SAQ depuis des années, sachez que le 2020 est particulièrement réussi. Délicat, mais loin d’être insipide, il offre en bouche une sensation saline presque irrésistible, qui rappelle le bord de mer et qui donne envie de mettre des poissons et crustacés au menu. Une belle façon d’ajouter une touche de légèreté à votre début d’année, que je vous souhaite d’ailleurs douce et délicieuse. Santé !

