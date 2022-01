Le vin de la semaine : un Côtes du Rhône suave et velouté

Domaine Richaud, Côtes du Rhône 2019, Terre d’Aigles Code SAQ: 14827578 | 22 $

Le domaine de Marcel Richaud est situé dans l’appellation Cairanne. Le vignoble est certifié bio, avec des méthodes empruntées à la biodynamie, les vinifications sont conduites avec un minimum de soufre, et les vins brillent toujours par leur suavité, doublée d’une fraîcheur étonnante.

On reconnaît bien la « signature Richaud » dans cet assemblage de grenache, de syrah, de carignan et de mourvèdre, cultivés sur des sols argilo-calcaires.

Les notes florales de la syrah séduisent d’emblée au nez et se retrouvent en bouche, précises, longues, éthérées. Le grenache apporte sa rondeur, le carignan, sa fraîcheur et le mourvèdre, sa charpente tannique et ses accents de cuir.

Un vin d’une profondeur plutôt rare pour l’appellation Côtes du Rhône générique. À ce prix, les amateurs de rouges au profil solaire et méditerranéen devraient en faire provision pendant qu’il en reste. Santé !

