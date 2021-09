Le vin de la semaine : un délicieux blanc de Slovénie

Marjan Simčič, Ribolla 2020, Brda, Slovénie

14214561 26,85 $

Comme plusieurs coins d’Europe, la région viticole de Goriška Brda, où la famille Simčič cultive la vigne depuis cinq générations, a été ballottée au gré de l’histoire, particulièrement dans la foulée des deux guerres mondiales. La Première a engendré l’arrivée massive de réfugiés et une redéfinition des frontières. La Seconde a coûté à la Slovénie une partie importante du territoire de Brda, qui est allée aux mains des Italiens.

Le redécoupage a séparé des familles et quelques régions viticoles, dont Brda, nommée Collio en Italie. Les deux cultivent sensiblement les mêmes cépages, selon des traditions semblables, dont celle de laisser macérer les peaux des raisins blancs pendant une durée variable. Le ribolla, cultivé au pied des collines de Goriška Brda, est soumis à une macération de 48 heures sur les peaux, ce qui confère au vin une teinte cuivrée et des parfums envoûtants de camomille et de noisette grillée.

La texture ample et la douce odeur de miel du 2020 contrastent avec les saveurs de pomme acidulée et avec une finale aussi fraîche qu’une brise alpine. Un vin complexe qu’on gagnera à servir à table, avec un risotto à la sauge et à la courge Butternut. Ça tombe bien, c’est la saison. Santé !

