Le vin de la semaine: un délicieux blanc slovène

Domaine Ciringa, Sauvignon Blanc 2016, Fosilni Breg, Stajerska Slovenija 13910290 27,15 $

Il y a quelques semaines, j’ai été invitée par Austrian Wine — un organisme financé en partie par des fonds gouvernementaux — à participer au Austrian Wine Summit 2019, un événement biannuel auquel étaient conviés une centaine de chroniqueurs-vin de partout dans le monde. La thématique de cette édition : interfaces viticoles, au cœur de l’Europe.

Plutôt que de se limiter aux vins et vignobles d’Autriche, les organisateurs du sommet ont ainsi tenu à présenter les vins de régions limitrophes de République Tchèque, de Slovaquie, d’Hongrie ou de Slovénie. Le but derrière cette démarche : rappeler aux participants que la plupart des frontières qui séparent aujourd’hui l’Autriche de ses voisins n’existent que depuis la Première Guerre mondiale et que la vigne, elle, n’a que faire des délimitations administratives.

Par conséquent, il n’est pas rare que certaines entreprises autrichiennes élaborent du vin dans deux pays différents, de part et d’autres d’une frontière. C’est entre autres le cas de la famille Tement, un grand nom de la région de Südsteiermark, en Styrie, qui a récemment planté du sauvignon blanc sur le prolongement de son célèbre cru Zieregg, mais en Slovénie.

Forts de coûts d’exploitation de vignobles plus avantageux, ils arrivent à y produire un sauvignon blanc dont l’empreinte minérale et les saveurs cristallines rappellent celles des cuvées les plus prisées de leur domaine d’Autriche, pour une fraction du prix. Un excellent vin blanc, franc, droit, long et structuré qui accompagnera à merveille un ceviche de flétan ou de crevettes, en cette fin de semaine de canicule.

Santé!