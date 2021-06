Le vin de la semaine : un effervescent avec des airs de fête

Domaine Bergeville, L’effervescent 2019, IGP Vin du Québec

13374562 27,85 $

L’an dernier, la direction de la SAQ avait causé un miniscandale à la veille de la Fête nationale, en proposant sous l’onglet « Produits du Québec » de son site Internet des vins étrangers embouteillés au Québec. Si, un an plus tard, la société persiste et signe, elle a néanmoins redoublé d’initiatives pour promouvoir les vins véritablement québécois, notamment en confiant la création de sa cuvée 100e anniversaire aux propriétaires du Domaine Bergeville.

Depuis plus de 10 ans, Ève Rainville et Marc Théberge se consacrent exclusivement à l’élaboration de vins effervescents. Leur vignoble de North Hatley, en Estrie, est conduit selon les principes de la biodynamie et certifié Demeter depuis 2010. La cuvée L’effervescent n’est cependant pas certifiée bio puisque, soucieux de produire le vin le plus représentatif du vignoble québécois, le couple de vignerons a tendu la main à des collègues d’autres régions de la province, auprès de qui il a acheté des raisins de seyval et de vidal. Ces derniers s’ajoutent aux cépages acadie et frontenacs gris et blanc de Bergeville pour donner un vin d’une grande intégrité.

Original, typique de son terroir et très peu dosé, il s’inscrit dans la tendance actuelle des effervescents plus tendus et moins sucrés, qui font merveille à table autant qu’à l’apéro. Les saveurs fruitées et florales sont précises, la finale est couronnée d’amers et de notes salines, et le vin laisse une impression générale fort élégante. Beaucoup de plaisir dans le verre et un rapport qualité-prix avantageux pour l’amateur d’extra brut. Impeccable !