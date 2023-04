Le vin de la semaine : un élégant effervescent de la Loire

Sébastien Brunet, Vouvray Brut 2021, Méthode Traditionnelle, France Code SAQ : 12846441 | 23,75 $

Le vin et les châteaux sont au cœur de l’identité culturelle du Val de Loire. Outre l’histoire, ces deux emblèmes ligériens sont liés par une pierre, le tuffeau. Ce calcaire à grain fin, reconnaissable entre tous par sa couleur allant du blanc cassé au jaune très pâle — et essentiel à l’esthétique unique des châteaux de Chambord, Chenonceau et autres demeures des rois de France — était extrait de nombreuses carrières, de part et d’autre du fleuve.

Les kilomètres de labyrinthes souterrains hyper-humides qu’ont laissés ces carrières de tuffeau ont aujourd’hui trouvé de nouvelles vocations, dont la culture de champignons destinés à la gastronomie. Mais ils abritent aussi les chais de vinification et caves de garde de plusieurs domaines locaux, dont celui de Sébastien Brunet, vigneron à Chançay, en appellation Vouvray.

En 2006, Sébastien Brunet a hérité de son grand-père 3 hectares de chenin blanc. Sa femme, Géraldine, et lui ont depuis porté la taille du vignoble à 16 hectares, situés en périphérie — et parfois même au-dessus — des galeries de ce précieux tuffeau, dans lequel les vignes de chenin plongent leurs racines, donnant ici naissance à un délicieux vouvray brut.

Reflet d’un millésime frais et humide dans la Loire, le 2021 offre une palette de saveurs fruitées et florales nettes et pures, portées par une texture toute légère. Les bulles sont affinées par un élevage de 18 mois sur lattes, la bouche est délicate et laisse en finale une pointe saline et acidulée. À l’apéritif, sortez les samosas de légumes et les crevettes tempura, et vous aurez un accord parfait !

À lire aussi Le vin de la semaine : un riesling allemand bio