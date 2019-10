Le vin de la semaine : un excellent blanc d’Autriche

Rainer Wess, Riesling 2017, Wachau

1398354 26,65 $

Rainer Wess a créé sa propre entreprise en 2003, après de nombreuses années de service au sein de la coopérative de Wachau. Son vignoble s’étend sur quelques-uns des plus beaux terroirs des régions voisines du Kremstal et de la Wachau.

En parallèle à ces vins de terroir, lui et sa fille Christina élaborent aussi des cuvées génériques régionales dans le même esprit de qualité.

Son riesling 2017 offre le meilleur des mondes. Ample, plein, riche en saveurs autant qu’en texture, et pourtant si tendu et si digeste qu’on en boirait sans fin. Un bonheur d’automne à savourer plus frais, que froid, autour de 12 degrés Celcius.