Le vin de la semaine: un excellent rosé !

Château La Martinette, Côtes de Provence Rosé 2018, Rollier de la Martinette

13448699 21,70 $

Oubliez le fruit. Cet assemblage de cinsault, de grenache, de syrah et de rolle comporte certainement dans sa lignée aromatique, quelques esters qui s’apparentent à la pomme et aux petits fruits rouges, mais ce qui l’emporte, au nez comme en bouche, est plus près de la terre et du minéral, que des cimes des arbres fruitiers.

Des odeurs d’humus, de craie mouillée, et de sous-bois ; des notes classiques de fleurs blanches, auxquelles s’ajoutent les parfums de la garrigue, la végétation sauvage qui colonise les sols calcaires du Midi de la France.

Le vin se déploie aussi en bouche avec une élégance rare, tout en retenue, tout en subtilité. Rien ici n’est en trop, mais tout y est. La définition aromatique, la vinosité, la tenue et l’amertume, essentielle, qui traîne les saveurs en finale et fait saliver, accentuant au passage l’exquise sensation de salinité qui rend ce vin si digeste. Que du plaisir ! Cette année encore, ce rosé s’annonce pour être l’un de mes favoris de la saison.

Santé !