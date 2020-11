Le vin de la semaine : un grüner biologique

Markus Huber, Grüner Veltliner 2019, Vision, Niederösterreich

14514310 19,90 $ – Biologique

La famille Huber cultive la vigne dans la vallée de la Traisen, un affluent du Danube, depuis 1778 et elle y élabore du vin depuis cinq générations. Avant l’arrivée de Markus Huber aux commandes du domaine, en 2000, la production du domaine était si confidentielle qu’elle servait tout juste à approvisionner le restaurant familial. Le vignoble, certifié biologique, s’étend aujourd’hui sur une quarantaine d’hectares et exporte vers plus de vingt pays.

Si je vous en parle, c’est que la croissance du domaine ne s’est pas faite qu’en volume, mais aussi en qualité. À peine deux ans après avoir pris la relève de son père, Anton, Markus Huber a été nommé jeune vigneron de l’année par ses pairs. Il n’avait alors que 25 ans. Depuis, il cumule les succès dans son Autriche natale comme à l’international.

Cette cuvée, tout juste introduite à la SAQ, offre une belle expression variétale du cépage grüner veltliner. Le vin demeure frais et digeste, même s’il porte la richesse propre au millésime 2019 avec ses parfums de fruits jaunes bien mûrs. À la fois sec et juste assez gras, avec une profusion de saveurs fruitées avec une finale délicatement poivrée. Parfait pour accompagner une caldo verde ou une soupe ribollita.

