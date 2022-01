Le vin de la semaine : un grüner minéral à souhait

Laurenz V., Grüner veltliner 2020, Singing, Kamptal Code SAQ: 11409320 | 18,90 $

Chez les Moser, les garçons portent le prénom Laurenz (ou Lenz, son diminutif) de père en fils et se vouent, depuis cinq générations, à la mise en valeur du cépage grüner veltliner. Lorsque l’entreprise familiale Lenz Moser a été vendue, au milieu de la crise financière des années 1980, Laurenz « Lenz » Moser, cinquième du nom, est parti travailler en Californie. De retour dans son Autriche natale en 2004, il s’est associé à deux partenaires pour fonder sa marque homonyme, Laurenz V. (cinq), consacrée exclusivement au cépage grüner.

Les raisins de grüner veltliner qui composent ses produits proviennent du Kamptal, sur la rive nord du Danube, où ils trouvent, de toute évidence, les conditions idéales pour mûrir à point, tout en conservant une acidité fraîche.

En ce sens, la cuvée Singing porte particulièrement bien son nom en 2020. Tout aérien, ce vin donne l’impression de chanter sur les papilles, entre les notes poivrées, florales et minérales, sans toutefois manquer de substance ou de tenue. Un excellent rapport qualité-prix et un vrai régal avec un carpaccio de pétoncles ou d’un poisson à chair blanche comme le hamachi, rehaussé de poivre blanc et d’un trait de pamplemousse. Santé !

