Le vin de la semaine: un grüner qui « groove »

Jurtschitsch, Grüner Veltliner 2017, GrüVe, Niederösterreich

13679884 24,20 $

Le cépage grüner veltliner couvre près du tiers du vignoble d’Autriche, mais ne perdez pas votre temps à le chercher à l’extérieur de ses frontières. À part quelques vignerons originaux des États-Unis, du Canada, qui en tirent des vins corrects-mais-pas-remarquables, le grüner est autrichien ou il ne l’est pas.

Alwin Jurtschitsch et Stefanie Hasselbach tirent de leur vignobles du Kamptal de remarquables grüners de terroir. Leur cuvée GrüVe, par contre, se veut plutôt une expression pure du cépage, avec ses parfums caractéristiques de poivre, de fleurs blanches et de citron. Un excellent vin blanc sec, aromatique, nerveux, vibrant et rassasiant de fraîcheur. Parfait pour accompagner les asperges du Québec… quand elles arriveront !