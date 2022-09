Le vin de la semaine : un italien bio et tout léger

Le Fraghe, Bardolino 2020, Italie Code SAQ : 14955713 | 23,25 $ | Biologique

L’appellation italienne Bardolino mise sensiblement sur les mêmes cépages que sa voisine à l’est, la Valpolicella. Plusieurs producteurs partagent aussi leurs activités commerciales entre les deux appellations, situées à moins d’une dizaine de kilomètres l’une de l’autre. Et comme Bardolino pèse très peu dans la balance économique de la région face à Valpolicella, ses vins passent sous silence. C’est souvent le cas lorsqu’on a un géant pour voisin…

Or, Bardolino mérite sa part de lumière et d’intérêt. Et si vous êtes friand de rouges légers, dits « de soif », les vins de cette appellation, qui borde la rive orientale du lac de Garde, devraient être sur votre écran radar. L’entrée de gamme de Matilde Poggi, qui cultive ses vignes en bio depuis 2009, en est un délicieux exemple. Son vignoble comporte une petite portion de rondinella (un cépage), mais elle préfère nettement le corvina, qui mûrit mieux sous le climat presque méditerranéen de la région et dans ses terres de moraines, vestiges du retrait des glaciers.

Si vous êtes un amateur de beaujolais, vous tomberez immanquablement sous le charme du 2020, qui se montre sous un jour juteux et pimpant. La couleur est pâle, le nez est chargé de fraises mûres et la bouche n’est que souplesse et fraîcheur, quoiqu’une petite amertume et une fine pointe tannique se dessinent en finale, lui donnant ainsi un très bon potentiel gastronomique. À boire dès maintenant avec des pâtes toutes simples, coulis de tomates et basilic.



Santé ! Salute !

