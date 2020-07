Le vin de la semaine : un litre de gourmandise

Ampeleia, Unlitro 2019, Costa Toscana

14110500 24,95 $ (1 litre)

Ma soif pour les vins blancs va crescendo depuis une bonne quinzaine d’années. La vôtre aussi, si j’en juge par les données du dernier rapport annuel de la SAQ. Et cette canicule quasi permanente qu’est l’été 2020 n’a rien pour inverser la tendance. Cela dit, j’ai encore autour de moi plusieurs amis pour qui un repas n’est pas complet sans au moins une bouteille de rouge.

Plusieurs de ces amis sont tombés sous le charme de ce rouge élaboré à une trentaine de kilomètres de la côte toscane. Si bien qu’au cours des deux dernières semaines, on m’en a servi trois fois — en trois lieux différents ! Et je dois reconnaître le bon goût de mes amis, parce qu’à chaque occasion, je me suis régalée.

Difficile de résister à un tel éclat fruité, doublé d’une attaque souple et juteuse, tissée de tanins dodus, gourmands et soyeux. Le vin est à la fois gorgé du soleil méditerranéen et empreint d’une fraîcheur rassasiante, et il s’avère très polyvalent à table. Charcuteries, gaspacho, bavette grillée ou pieuvre au chorizo, tout semble lui réussir. Un incontournable de l’été.

Santé !

