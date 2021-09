Le vin de la semaine : un malbec argentin nature

Krontiras, Malbec 2020, Natural, Argentine

14731921 21,40 $

J’ai une certaine fascination pour la théorie du « cygne noir », qui illustre un biais cognitif. La théorie doit son nom au fait que les Européens, n’ayant toujours observé que des cygnes blancs, ont longtemps cru que tous les cygnes étaient blancs… jusqu’à ce qu’ils en découvrent des noirs, en Australie. En extrapolant un peu (beaucoup ?), je trouve que le vin de la semaine a des airs de cygne noir. À force de ne goûter que des malbecs argentins pleins, mûrs, parfois savoureux à leur manière, mais jamais vraiment excitants, j’avais fait mon deuil. Du moins, j’étais résolue à limiter mes attentes.

Puis, par un bel après-midi d’août, une jolie bouteille habillée d’une étiquette qu’on aurait crue créée par un grand peintre est venue ébranler mes certitudes. Se pouvait-il qu’un malbec argentin me renverse à ce point ? Je n’ai pas pris de risque, je l’ai goûté de nouveau après une heure, puis deux, puis quatre : toujours aussi délicieux.

Constantinos Krontiras et sa femme d’origine argentine, Silvina Macipe-Krontiras, ont créé ce domaine à Luján de Cuyo (Mendoza), en 2004. Les vignobles sont conduits en biodynamie et les vinifications se font sans intrants. Dans le verre, cela se traduit par un vin nature on ne peut plus droit et net, dont le nez arbore des parfums purs de violette et de fruits noirs frais, qui rappellent un cahors « nouvelle vague ». La bouche étonne elle aussi par sa fraîcheur aromatique et son profil à la fois mûr, gourmand et nerveux. Beaucoup de plaisir et une interprétation combien bienvenue de ce classique sud-américain.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rouge bio de la Loire