Le vin de la semaine : un Médoc classique, à redécouvrir

Château La Tour de By, Médoc 2018 Code SAQ : 11571829 | 27,55 $

Si je vous propose ce vin, c’est que je me trouve présentement dans la péninsule du Médoc, à Bordeaux. Et ce n’est pas par hasard que j’y suis. Je me promets depuis un long moment de redécouvrir cette région classique de France, dont les vins ont souffert d’un certain désaveu depuis 20 ans. Pourtant, et c’est le plus paradoxal, le Médoc n’a jamais produit de si bons vins.

Autant les changements climatiques inquiètent, au terme d’un été de canicule et d’extrême sécheresse, autant la hausse généralisée des températures permet à certaines zones naguère plus hétérogènes de tirer leur épingle du jeu presque tous les ans.

C’est notamment le cas de l’appellation Médoc, au nord de la péninsule. Château La Tour de By en est un bon exemple. Le vignoble est situé à un jet de pierre de l’estuaire de la Gironde, de l’autre côté de la fameuse route départementale D2, qui traverse les crus classés du Médoc. Frédéric Le Clerc et son cousin Benjamin Richer de Forges gèrent la propriété, certifiée HVE 3.

Dans la lignée des derniers millésimes, leur 2018 est tout sauf une bête à concours. Même issu d’une année de chaleur, qui a donné des crus solaires et gourmands, le vin classique du domaine reste proprement médocain : droit, appuyé sur des tanins fermes, un peu granuleux, mais avec un bel enrobage fruité. Ses saveurs de fruits noirs se mêlent au cacao, au tabac blond et à l’anis étoilé. Bonne longueur. Un réel plaisir à table avec un gigot d’agneau aux herbes. Pour l’apprécier à sa juste valeur, servez-le autour de 16 oC et aérez-le 30 minutes en carafe.

