Le vin de la semaine : un mencía gourmand et velouté

Dominio de Tares, Bierzo 2018, Baltos, Espagne Code SAQ : 12560099 | 20,35 $

La vigne a été introduite à Bierzo par les Romains il y a déjà 2 000 ans. Ce n’est cependant qu’avec la création de monastères cisterciens, au IXe siècle, que la viticulture s’est développée à plus grande échelle dans cette région du nord-est de l’Espagne. Après tout, qui de mieux que des moines dévoués pour s’échiner sur ses terres abruptes, où la vigne grimpe jusqu’à 1 000 mètres d’altitude ?

Devenu un pôle important de la production de vin de messe et un passage obligé pour les pèlerins de Compostelle au Moyen-Âge, Bierzo a ensuite été gravement touché par l’insecte nuisible phylloxéra vers la fin du XIXe siècle. Son vignoble, replanté sur des porte-greffes américains résistants au fameux puceron, fait l’objet d’une renaissance depuis le début des années 2000. Dominio de Tares est apparu dans la foulée de ce nouvel engouement pour les vignes anciennes (parfois centenaires) de mencía, le cépage principal de l’appellation.

La cuvée Balto est cependant issue des plus jeunes vignes du domaine, plantées il y a 40 ans dans des sols d’ardoise et de craie. À son arrivée en 2014, le jeune œnologue Rafael Somonte a notamment réduit l’apport boisé dans les vins, pour laisser le naturel fruité du mencía s’exprimer librement. Bien qu’il soit élevé dans des fûts de chêne français et américains, le 2018 s’impose avant tout par la générosité de ses arômes de cerise et de framboise.

Le vin séduit par ailleurs avec sa bouche charnue, portée par des tanins veloutés. En finale, les goûts fruités se mêlent à des notes herbacées, chocolatées et anisées. Autant de parfums qui m’inspirent un plat de bœuf braisé au vin rouge, servi sur une polenta crémeuse. Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un riesling trocken