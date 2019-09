Georges Descombes, Morgon 2017, Cuvée Joe Beef

13219520 28,40 $

Alors que tant de crus du Beaujolais du millésime 2017 accusent un profil capiteux, voire une certaine lourdeur, celui de Georges Descombes est en tous points réussi. Plein d’énergie et de vitalité.

Le fruit mûr se mêle aux fruits rouges acidulés, les tanins sont soyeux et se resserrent en fin de bouche. Juste assez charnu, frais, de bonne longueur et doté d’un éventail de saveurs assez complexe. À boire entre 2020 et 2025.