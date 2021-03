Le vin de la semaine : un muscadet (parce que la légèreté, ça fait du bien !)

Jo Landron, Muscadet 2019, Amphibolite 12741084 25,70 $ Biologique

Si vous n’êtes toujours pas vendu à l’idée des commandes en ligne avec la SAQ, il faudra peut-être vous y faire. Depuis un certain temps déjà, la société d’État repense son protocole de mise en marché des produits de spécialité par lots, et elle introduit désormais les nouveautés par le truchement d’une prévente par Internet. Résultat : il n’est pas rare que les stocks de certains vins s’envolent avant même d’avoir touché les rayons des succursales.

Pour maximiser vos chances de mettre la main sur les bouteilles les plus convoitées, vous pouvez consulter chaque jeudi matin l’onglet Nouvel arrivage sur le site de la SAQ.

Cela dit, avant de vous recommander cet excellent muscadet bio (et nature !), je me suis assurée qu’il y en avait une bonne quantité dans les entrepôts. Pas de panique si vous manquez la prévente en ligne cette semaine : vous le verrez apparaître en succursales à compter du 29 mars.

L’Amphibolite de Jo Landron, même s’il est un peu plus riche et enrobé en 2019, ne titre que 12,5 % d’alcool et arbore le caractère désaltérant typique du muscadet. Légèrement perlant en attaque, ample et gras en milieu de bouche et doté d’une finale persistante, avec une touche de salinité qui évoque une brise marine. Tout pour rappeler que l’Atlantique n’est pas bien loin. Santé !

