Le vin de la semaine : un orange d’Afrique du Sud

AA Badenhorst, Riviera Secateurs 2021, Swartland, Afrique du Sud Code SAQ : 13995027 | 21,20 $

Tous les vins orange ne se valent pas — tous les rouges, blancs et rosés non plus, cela dit. Celui-ci, en revanche, est un très bel exemple du genre, juste assez intense et tannique, sans sacrifier la fraîcheur.

Adi Badenhorst, fidèle à son habitude, a fait ses devoirs et produit un vin orange révélateur du terroir de Swartland. Son 2021 est le fruit d’une macération de quelques semaines sur peaux de chenin blanc (85 %), de sémillon et de colombard, un cépage originaire des Charentes qui couvre plus de 10 000 hectares en Afrique du Sud.

Le vin a ensuite été élevé sur lies pendant 10 mois dans des futs neutres, puis mis en bouteille sans filtration. Le nez est typique d’un vin de macération pelliculaire, entre la pomme blette, la marmelade et le miel d’automne ; la bouche est structurée, mais sans trop d’astringence. Pour l’apprécier à sa juste valeur, servez-le autour de 12 °C, avec des pâtes aux tomates cerises et au fenouil braisé.

Santé !