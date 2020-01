Le vin de la semaine : un orange grec 

Zoinos, Zitsa 2018, DR Debina, Respect

13593280 25,55 $

Pour l’amateur de vin qui fréquente peu les restaurants branchés de Montréal et de Québec, les vins orange sont un peu des « vins de licorne » : si difficiles à trouver pour le commun des mortels qu’on en vient à se demander s’ils existent réellement. En gros, tout le monde en parle, mais peu de gens ont la chance d’en boire, faute de disponibilité. Et ce n’est pas tant par manque de volonté des acheteurs de la SAQ, qui ajoutent chaque année de nouvelles cuvées de vins orange au répertoire, mais plutôt parce qu’à chaque arrivage, les vins s’envolent en quelques jours. Sinon, en quelques heures.

Chers amateurs assoiffés de curiosité et de nouveauté, vous serez donc heureux d’apprendre que ce vin orange produit au nord de la Grèce, dans l’appellation Zitsa, est encore disponible en importante quantité dans le réseau de la SAQ. Un très bon vin blanc bien sec, composé à 100 % de raisins debina (c’est le nom du cépage), dont on a laissé les peaux macérer longuement dans le moût, à la manière d’un vin rouge. C’est cette macération qui lui confère une teinte un peu plus foncée que la moyenne des blancs, ainsi qu’une certaine structure tannique. Une très belle bouteille pour accompagner un tajine de poulet ou un cari de légumes.

Santé !