Le vin de la semaine : un orange nature sud-africain

Jc Wickens, Semillon 2020, Rooi Groen, Swartland, Afrique du Sud Code SAQ : 14941928 | 25,45 $

Jasper Wickens travaille aux côtés de son maître Adi Badenhorst, dont plusieurs cuvées sont offertes à la SAQ. Mais dans son « temps libre », le jeune vigneron se consacre à une entreprise personnelle avec son épouse viticultrice, Franziska : le domaine Jc Wickens.

Leur Rooi Groen (rouge vert) doit son nom à une vieille expression afrikaans (langue néerlandaise parlée en Afrique du Sud) par laquelle les vignerons décrivent la capacité du sémillon à changer de couleur. Les raisins qui le composent proviennent d’un vignoble planté il y a huit ans et créé par sélection massale, c’est-à-dire en choisissant des boutures plutôt que des clones.

Non seulement le contact partiel avec les peaux de raisin donne au vin une couleur cuivrée, mais il accentue aussi les saveurs de miel, de cire d’abeille et de citron confit propres au sémillon. La texture est particulièrement intense par sa vinosité et sa rondeur.

Tout le contraire d’un vin d’apéro léger et facile, ce vin orange gagne à être servi à table, avec des fromages coulants, ou en accompagnement d’un bobotie, sorte de pâté chinois sud-africain. Un accord local et une bouffée d’exotisme en cette fin novembre.

Santé !

À lire aussi Le vin de la semaine : un mâcon hors norme