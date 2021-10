Le vin de la semaine : un pinot noir allemand

Salwey, Pinot noir 2017, Baden, Allemagne

14764706 23,95 $

La région viticole de Baden, située tout au sud de l’Allemagne, entre le Rhin et les collines de la Forêt-Noire, donne naissance à des pinots noirs frais, savoureux et veloutés. L’Allemagne est d’ailleurs le troisième producteur mondial de pinot noir, derrière la France et les États-Unis.

Au sein de Baden, le climat particulièrement généreux du secteur de Kaiserstuhl est depuis longtemps reconnu pour sa capacité à donner des pinots noirs mûrs, séveux et achevés. C’est là, dans cette zone marquée par une altitude un peu plus basse et par la présence de sols volcaniques, que la famille Salwey cultive la vigne depuis 1763.

Le pinot noir qu’a produit Konrad Salwey en 2017 est délicieusement léger, mais non moins riche en nuances aromatiques. Le fruit rouge côtoie les accents fumés, la terre et les herbes séchées, le grain tannique est soyeux, et le vin laisse en finale une sensation fraîche et digeste. Servi autour de 15-16 °C, il ira main dans la main avec un bouilli traditionnel d’automne. Santé !

