Le vin de la semaine : un pinot noir extraordinaire

Montsecano y Copains, Pinot Noir 2021, Refugio. Valle de Casablanca, Chili Code SAQ : 15194004 | 28,50 $

Mon idée de départ était de vous proposer un vin à petit prix pour la longue fin de semaine. En dégustant ce pinot noir, j’ai corrigé le tir. C’est que « pas cher » n’est pas toujours synonyme d’« aubaine », et qu’on n’en a parfois vraiment que pour son argent — et pas un sou de plus ! À l’inverse, certains vins dont le prix nous paraît de prime abord un peu élevé peuvent prendre des allures d’aubaine s’ils dépassent nos attentes. C’est justement le cas de ce pinot noir chilien.

Il y a cinq ans, je n’aurais pu en dire autant, mais depuis la flambée des prix en Bourgogne (lieu de naissance du pinot noir et référence mondiale en la matière), où même des vins d’appellation générique deviennent inaccessibles, trouver un pinot noir qui soit à la fois élégant, savoureux, complexe et vendu sous la barre des 30 dollars est maintenant chose rare. Et le Refugio 2021 de Montsecano, vous l’aurez deviné, coche toutes ces cases.

Ce domaine de Casablanca appartient à un petit groupe d’actionnaires issus du milieu artistique, dont Julio Donoso, ancien photographe de mode, et André Ostertag, vigneron alsacien. Le Refugio est le « petit » pinot noir du domaine, mais il rivalise avec bien des cuvées bourguignonnes vendues plus cher.

Baigné de soleil, mais aussi balayé par les vents dans le secteur côtier de Las Dichas, le pinot noir se montre ici sous un jour guilleret et fruité, mais aussi très distingué, porté par des tanins fins et soyeux, et doté d’une longueur étonnante. Cette fin de semaine, alors que la météo automnale reprendra ses droits, il fera un accord parfait à table avec un poulet rôti ou une poêlée de champignons.

Santé !

