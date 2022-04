Le vin de la semaine : un pinot noir juteux et délicieux

Weingut Koehler-Ruprecht, Spätburgunder 2018, Kabinett trocken, Pfalz, Allemagne Code SAQ : 14887618 | 25,25 $

Kallstadt est le berceau de la famille Heinz — oui, celle du ketchup — et celui de la famille Trump — oui, comme dans… Mais cette commune du Palatinat (Pfalz, en allemand) compte aussi un domaine viticole historique, source de somptueux rieslings secs et d’un pinot noir taillé sur mesure pour le printemps.

Le domaine Koehler-Ruprecht doit sa réputation à Bernd Phillipi qui, dès les années 1970, a cru à la capacité du Mittelhaardt, le cœur du Palatinat, de produire des vins de haute voltige. Son approche, nettement plus inspirée des méthodes ancestrales que du courant industriel qui sévissait en Allemagne il y a une quarantaine d’années, a fait école.

Et si Bernd Phillipi a quitté Koehler-Ruprecht il y a une dizaine d’années déjà, son esprit et ses façons de faire demeurent. Ces vins sont le fruit de longues fermentations spontanées dans de grands et vieux fûts de chêne allemand, avec un ajout minimal de sulfites.

Et dans le verre ? Un pur régal ! Le fruit est si expressif, si vibrant et si frais qu’on a l’impression de croquer à pleines dents dans une poignée de cerises mûres, mais encore un brin acidulées. Le grain est soyeux et tapisse la bouche d’une matière toute légère et pourtant très rassasiante. Si vous aviez prévu lancer la saison du barbecue en fin de semaine, faites-en provision.

