Le vin de la semaine : un régal estival du Languedoc

Le Loup Blanc, Minervois 2020, Le Régal Blanc, France Code SAQ : 12661498 | 27,75 $ | Biologique

La vigne est une espèce végétale fascinante à plusieurs égards, notamment pour sa capacité à s’adapter à son environnement. Pendant sa croissance, par la division de ses cellules, la plante est sujette à des mutations spontanées, tout à fait naturelles. Après des décennies ou des siècles, chaque pied de vigne abrite des centaines de milliers de nouvelles mutations naturelles. En fait, plus un cépage est ancien, plus il est susceptible d’avoir des mutations.

Certaines de ces mutations se traduisent par un changement de couleur, dont l’exemple le plus célèbre est le pinot. Que sa peau soit noire, grise (rose) ou blanche, le pinot est considéré comme un seul et même cépage sur le plan génétique, et non comme trois variétés distinctes. On peut aussi citer le grenache, qui compte plusieurs clones — noir, gris, blanc, velu, etc. — ou le terret, moins connu, mais drôlement intéressant.

Dans son livre imposant Cépages et vignobles de France, décliné en quatre volumes publiés entre 1956 et 1964, l’ampélographe Pierre Galet notait que les terrets blanc et gris étaient parmi les cépages les plus plantés du Languedoc (15 000 hectares) ; le terret noir, jadis très répandu dans l’Hérault, n’était pas mentionné, déjà en déclin. Victime directe des campagnes d’arrachage des vignes dans le Languedoc, le terret ne couvrait plus que 1 700 hectares en 2011.

En 2009, souhaitant préserver ce cépage connu pour son aptitude à conserver son acidité malgré la chaleur du Sud et à donner des vins plus légers en alcool, les actionnaires du Vignoble du Loup Blanc ont acquis une vieille parcelle complantée de terrets blanc et gris. Alain Rochard les cultive en bio et les assemble avec du grenache gris et du carignan blanc, qui trouvent une fraîcheur remarquable dans les sols argilo-­calcaires de l’est du Minervois. Résultat : un blanc étonnamment digeste, sapide et facile à boire, malgré ses 14 % d’alcool.

Servi avec des pâtes au fenouil et aux crevettes nordiques, c’est un vrai régal estival. Vineux, ample et enveloppant, mais aussi doté de jolis amers qui font saliver et qui mettent en lumière ses saveurs de zeste de citron, d’amande verte et de fleurs. Un vin blanc original et sérieux.

Santé !

