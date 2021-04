Le vin de la semaine : un régal printanier

Le Loup Blanc, Minervois 2020, Le Régal, France

10405010 22,75 $ Biologique

Cette cuvée élaborée par Alain Rochard, Nicolas Gaignon et Carine Farre est une nouvelle preuve que le Languedoc est capable de produire des vins on ne peut plus frais et digestes. Cette fraîcheur vient à la fois de la nature calcaire des sols et de l’altitude du vignoble, situé dans la partie nord du Minervois, aux limites de Saint-Chinian.

Les cépages grenache, carignan et syrah sont élevés en cuve de béton pour préserver la pureté et l’intégrité du fruit. Et le 2020, bien qu’un peu timide à l’ouverture, révèle son plein potentiel aromatique après 30 minutes d’aération. Le fruit côtoie les notes de fleurs, d’olive noire et d’herbes séchées ; le grain tannique est fin et le vin laisse en finale une sensation de plénitude.

Un vrai régal avec des mezze d’inspiration moyen-orientale ou un carré d’agneau en croûte de tapenade ou d’herbes de Provence. Et il sera encore meilleur servi frais, autour de 15 °C. Santé !