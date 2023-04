Le vin de la semaine : un riesling allemand bio

Frey Estate, Riesling 2021, Rheinhessen, Allemagne Code SAQ : 13839745 | 20,10 $ | Biologique

La Hesse rhénane — Rheinhessen en allemand — traîne encore une réputation peu glorieuse chez ceux qui ont connu la vague industrielle des années 1950 à 1980. Un rappel pour les plus jeunes : cette région nichée dans le grand coude que dessine le Rhin, entre Worms et Bingen, est le lieu de naissance de l’abominable liebfraumilch, un vin doux de piètre qualité qui a eu un effet dévastateur sur l’image du vin allemand, en général.

Aujourd’hui, la région est la source de quelques-uns des meilleurs rieslings et silvaners secs du pays, dont plusieurs sont biologiques, en plus ! Car la nouvelle génération de vignerons qui fait briller les terroirs du Rheinhessen n’est pas seulement dynamique et talentueuse, elle a aussi une conscience écologique — aidée par un climat favorable, plus sec et moins propice à l’apparition des maladies fongiques que dans certains terroirs voisins.

L’épicentre de la renaissance du Rheinhessen se trouve dans les plaines vallonnées qui bordent la petite ville de Worms, dans l’extrême sud de la région. C’est là que les frères Christopher et Philipp Frey ont pris la relève de leur père, Stefan, et conduisent leur vignoble d’une quinzaine d’hectares en bio. Même dans un millésime ingrat (marqué par des températures fraîches et de la pluie), les Frey signent un riesling de très belle qualité, rehaussé par des saveurs fruitées mûres, entre la pomme, l’abricot et les fleurs de tilleul. Un vin blanc bien sec, vibrant et énergique, fait sur mesure pour un plat de pâtes aux pois sucrés, crevettes nordiques et menthe.

Santé !

