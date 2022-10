Le vin de la semaine : un riesling alsacien bio

Riesling 2019, R., R.Q.W.R., Alsace Code SAQ : 14687034 | 29,30 $

Andrée Trapet a marié un vigneron (célèbre) de Bourgogne, Jean-Louis Trapet, mais elle a grandi à Riquewihr, en Alsace. Ses parents possédaient eux-mêmes quelques belles parcelles de vignes dans ce petit village fortifié, lové au pied du massif des Vosges et attirant chaque année quelques millions de touristes avec ses maisons à colombages, coquettes et colorées.

En 2003, incapable de se résoudre à se délester de ces pépites du terroir alsacien, idéalement situées sur le grand cru Schœnenbourg, elle décide de reprendre le flambeau de ses parents, avec l’aide de son mari. Multipliant les allers-retours entre Gevrey-Chambertin (Bourgogne) et Riquewihr, les Trapet convertissent le vignoble à la biodynamie et acquièrent un certain nombre de parcelles autour du Schœnenbourg et dans les communes avoisinantes. Leur domaine, entre les mains de leur fils, Pierre, depuis 2017, est la source de vins d’une exquise pureté.

Les vignes de riesling qui composent son R. 2019 proviennent toutes de la commune de Riquewihr, mais elles plongent leurs racines dans des sols de natures variées. Les roches cristallines (grès et granite) apportent la tension, la salinité et le grain, tandis que les terroirs de marne nourrissent le milieu de bouche.

Le vin séduit d’emblée par son nez fin et cristallin, mais il brille avant tout par sa texture. Aussi précis et ciselé en attaque qu’il est ample et complet en milieu de bouche, tandis que se dessinent en finale des amers nobles qui font saliver et laissent une sensation drôlement saline. Vibrant, entier, complexe. Si vous doutez encore du potentiel du riesling à révéler le goût d’un lieu, mettez la main sur une bouteille de ce vin. Vous vous régalerez, promis !

