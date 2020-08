Le vin de la semaine : un riesling de terroir

Rainer Wess, Riesling 2019, Wachau, Autriche

13983544 25,95 $

Variété par excellence des zones climatiques fraîches, le riesling est l’un des cépages blancs les plus nobles de la planète. Il n’a pas son pareil pour traduire de façon explicite le goût du lieu où il est cultivé. Très rarement, sinon jamais boisé, il s’exprime sans maquillage. Sa pureté cristalline — véhiculée tantôt par une texture aérienne, tantôt par une structure digne d’un vin rouge — sont autant de vecteurs de plaisirs, de l’apéro jusqu’au dessert.

Celui que produit l’Autrichien Rainer Wess, sur les sols de loess de la Wachau, est particulièrement nourri en 2019. Le nez est intense, presque exubérant, avec des parfums de pêche et de fleurs blanches. La bouche suit, pleine, vineuse et rassasiante, tout en conservant ce fil d’acidité propre au riesling, qui rend le vin si digeste et si équilibré qu’on sent à peine son léger sucre résiduel (7,7 g/L). Et quelle longueur pour le prix !

Une très belle bouteille à apprécier dès maintenant avec des pâtes aux courgettes, au citron et à la ricotta. Si vous avez une demi-heure devant vous, offrez-lui une brève aération en carafe. Il n’en sera que plus ouvert et plus complexe.

Santé !

