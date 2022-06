Le vin de la semaine : un riesling du Niagara

Stratus, Riesling 2018 [le lien mène vers la cuvée 2019 ??], Moyer Road, Niagara Peninsula, Ontario Code SAQ : 13183432 | 19,95 $

Chaque 1er juillet amène sa recommandation de vin canadien. Cette année n’y fera pas exception… mais d’abord, permettez-moi un bref rappel de chimie organique. Il faut, en moyenne, 17 g de sucre par litre (et jusqu’à 19 g pour certains vins rouges) pour produire un degré (%) d’alcool.

Plus le moût est riche en sucre, plus le vin sera riche en alcool. Lorsque l’étiquette d’un vin affiche moins de 11 % d’alcool, on peut en déduire trois choses : soit le vin provient d’une région au climat frais, soit il renferme un reste de sucre non transformé en alcool, soit, comme c’est le cas ici, les deux facteurs sont combinés.

L’œnologue français Jean-Laurent Groux stoppe volontairement la fermentation avant la conversion complète des sucres en alcool, jugeant que le vin sera ainsi plus harmonieux. Et vu la fiche de route impeccable du ​​Moyer Road depuis son entrée sur le marché, je serais portée à lui donner raison.

Les fruits qui composent cette cuvée élaborée exclusivement pour le Québec proviennent du vignoble Picone et sont vinifiés dans un style qui se veut léger (10,5 % d’alcool), accessible et très frais. J’insiste ici sur la fraîcheur, qui l’emporte largement sur la rondeur des 14 g de sucre résiduel.

Le nez présente des notes d’hydrocarbures souvent associées au riesling, la bouche regorge de saveurs de pomme Russet et de lime, tandis qu’une acidité franche contraste avec une sensation chaleureuse en finale, ponctuée d’accents de gingembre.

Vous avez prévu des tacos de poisson ou de crevettes cette fin de semaine ? Vous avez là un accord parfait. Santé !

