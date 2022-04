Le vin de la semaine : un riesling trocken pour la saison du crabe

Dönnhoff, Riesling Trocken 2020, Nahe, Allemagne



Code SAQ : 13510552 | 24,90 $

L’image du vin sucré a beau lui coller à la peau, le riesling allemand moderne est avant tout sec — trocken, comme on dit là-bas — et il gagne chaque année en popularité. En Allemagne, on parle d’une véritable trockenwelle (au sens littéral : vague sèche).

La transition ne s’est pas faite en douceur. Il y a 40 ans environ, pratiquement tous les rieslings allemands étaient sucrés (lieblich), et les vins secs consommés en Allemagne étaient de facto importés de France et d’Italie. Comme la plupart des caves avaient cessé toute production de riesling sec depuis plus d’une génération, les vignerons avaient peu de modèles et le savoir-faire s’était perdu.

Pour se réapproprier l’art du riesling sec, il fallait commencer à la vigne et revaloriser les meilleurs sites viticoles, souvent situés à flanc de coteaux. Pour Helmutt Dönnhoff, ce fut le travail d’une vie. Ce vigneron-culte a ainsi restauré nombre de vieux vignobles laissés à l’abandon dans la commune d’Oberhausen, dans la vallée de la Nahe. Fort de l’immense travail accompli par son père, Cornelius Dönnhoff peut aujourd’hui compter sur des raisins de première qualité, dont il tire des vins fins et racés, qui mettent en valeur la complexité géologique de cette magnifique région viticole. Son riesling trocken d’entrée de gamme offre toujours beaucoup de plaisir à l’amateur de vin blanc tranchant et minéral. Une attaque vive, une tenue digne de mention et des saveurs très nettes. Agréable en toute saison, particulièrement au printemps, avec des fruits de mer… Santé !