Le vin de la semaine : un rioja nouveau genre

Bodegas Moraza, Soplar 2021, Rioja, Espagne Code SAQ : 14713378 | 23,70 $ | Biodynamie

La Rioja incarne le vin espagnol dans ce qu’il a de plus traditionnel. Plusieurs pratiques instaurées pendant le développement de la région, vers la fin du XIXe siècle, sont encore largement répandues aujourd’hui. C’est entre autres le cas des (très) longs élevages, qui favorisent une oxydation lente et qui donnent aux « Rioja Reserva » et « Rioja Gran Reserva » une texture et des saveurs uniques. D’ailleurs, si vous cherchez un vin évolué et prêt à boire, vous trouverez presque toujours des riojas âgés d’une dizaine d’années à la SAQ.

Cela dit, depuis une quinzaine d’années, la Rioja s’impose aussi sur les marchés d’exportation avec un autre profil de vin rouge — non boisé, plus jeune et plus frais — qu’on reconnaît, outre l’année de production plus récente, à l’absence des mentions crianza, reserva et autres sur la contre-étiquette.

La cuvée Soplar, avec son étiquette qui rappelle les affiches révolutionnaires du siècle dernier, s’inscrit tout à fait dans cet esprit : un rouge souple, gouleyant et vibrant, qui regorge de saveurs de petits fruits acidulés, sans le moindre parfum boisé. Les raisins de tempranillo (75 %) et de garnacha sont cultivés en biodynamie par Janire Moraza et son conjoint, le Québécois Patricio Brongo, dans un petit village situé au pied de la Sierra Cantabria.

Les vinifications sont conduites avec une dose minimale de sulfites et donnent un rioja de soif, à peine tannique, à servir idéalement autour de 14-15 °C avec des charcuteries, des grillades ou toute cuisine simple et sans façon.

Santé !

