Le vin de la semaine : un rosé bio produit en bord de mer

Domaine Léoube, Côtes de Provence 2022, Love by Léoube Code SAQ : 13711901 | 25,90 $ | Biologique

Le vignoble provençal est très vaste. L’appellation Côtes de Provence couvre à elle seule 20 000 hectares — soit 10 fois la taille du vignoble du Jura — entre les couronnes nord des villes de Marseille et de Nice, entre la mer Méditerranée et les différents massifs montagneux qui forment le contrefort des Alpes.

Celui de Léoube est situé à un jet de pierre de la côte, surplombant la jolie petite ville de Bormes-les-Mimosas, à l’extrême sud du massif des Maures. La cuvée Love de Léoube, issue d’achat de raisins, mise sur un assemblage typiquement provençal de grenache et cinsault, avec une pointe de mourvèdre. Pas spécialement complexe ni expressif au nez, mais assez complet en bouche, harmonieux, bien sec ; salin et délicat comme il se doit. Un accord parfait avec des asperges (du Québec) mimosas ou encore une tartine d’avocat et de crevettes nordiques.

Santé !

