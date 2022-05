Le vin de la semaine : un rosé bio pur et élégant

Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence 2021, France Code SAQ : 11687021 | 19,20 $ | Biologique

En 2021, les températures de la fin de l’hiver ont été anormalement chaudes en France, ce qui a entraîné un bourgeonnement hâtif de la vigne un peu partout au pays. Les vignerons redoutaient les gels d’avril. Ils avaient raison. Le millésime 2021 est, de loin, le plus compliqué qu’a connu la France depuis le tournant des années 2000. La plupart des grandes régions viticoles ont été frappées, du nord au sud, de la Champagne à la Provence.

Ces conditions exceptionnelles ont touché des zones où il n’y avait pas eu de gel depuis 50 ans. Épicentre des Coteaux Varois, Brignoles est l’un des points froids de la Provence. Les 7 et 8 avril 2021, la commune a enregistré des températures inférieures à -7 °C durant la nuit. Les bourgeons primaires n’ont pas survécu dans bien des cas. Heureusement, contrairement à d’autres régions du nord de la France, la Provence a pu sauver la donne grâce à une saison estivale plutôt généreuse.

La famille Vial, propriétaire du Château La Lieue, à Brignoles, signe ainsi un rosé de qualité irréprochable cette année. Ce 2021 m’a même paru plus frais et plus complexe que les derniers millésimes. Un vin intègre et pur, qui met en relief la délicatesse du cinsault et le volume du grenache. Les saveurs fruitées et florales sont précises et se dessinent avec relief, laissant en fin de bouche une impression minérale à la fois désaltérante et rassasiante. Un rosé assez ample pour être servi à table, avec une truite arc-en-ciel grillée et des asperges.

Santé !

