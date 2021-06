Le vin de la semaine : un rosé d’altitude

Clos Bellane, Côtes du Rhône 2020, Altitude

12513567 21,65 $ Biologique

On ne souligne pas assez souvent le fait que la notion de terroir ne se limite pas au climat et à la nature des sols ; elle comporte aussi une dimension humaine. Primordiale. Un savoir-faire collectif ou individuel qui, par de multiples actions, révèle l’originalité d’un lieu à travers le vin. C’est l’homme qui a façonné le paysage des plus belles régions viticoles du monde, qui a érigé la vigne en terrasses vertigineuses, qui a joué d’astuces et d’innovations pour la protéger des intempéries et des prédateurs, et qui a fait voyager les espèces européennes jusqu’en Amérique, en Afrique du Sud et en Océanie.

Comme la nature, cette dimension humaine est en évolution constante. Les vignerons doivent s’adapter aux conditions que pose l’environnement. Pendant longtemps, leur défi principal était de mener les raisins à parfaite maturité. Les vignobles prisés étaient presque toujours exposés au sud, sur les terroirs les plus chauds. Aujourd’hui, en raison des changements climatiques, entre autres, la tâche est souvent inverse : il faut ralentir le processus de maturation des raisins et préserver une saine acidité naturelle, sans pour autant sacrifier leur potentiel organoleptique. Pour ce faire, on explore de nouveaux lieux viticoles tantôt orientés vers le nord, tantôt en altitude, où la vigne profite de zones d’ombre providentielles.

Les raisins de grenache qui composent le rosé 2020 du Clos Bellane sont cultivés en bio, à une altitude de 410 m dans la commune de Valréas, l’un des secteurs les plus élevés et les plus frais du Rhône méridional. Stéphane Vedeau les vinifie avec les levures indigènes et signe un vin d’une grande pureté, plutôt discret au nez, mais éclatant de vitalité en bouche. Un rosé de gastronomie, très sérieux tant par son registre de saveurs complexes que par sa tenue, sa franche minéralité et sa longue finale dont les amers rappellent l’écorce d’orange sanguine. Un conseil : faites-en provision… Santé !

