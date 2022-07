Le vin de la semaine : un rosé dans une classe à part

Domaine de la Tour du Bon, Bandol 2021, Rosé, France Code SAQ : 13736578 | 32,50 $ | Biologique

Situé entre Marseille et Saint-Tropez, le vignoble de Bandol est bordé par la Méditerranée au sud, et encerclé de collines aménagées en terrasses. La plupart de ces terrasses sont encore soutenues par des restanques, c’est-à-dire des murets de pierres sèches érigés à partir de la fin du XIIIe siècle pour contrer l’érosion.

C’est dans ce paysage bucolique, perché sur un plateau à 150 m d’altitude et jouissant d’une vue à 360 degrés, qu’Agnès Hocquard-Henry a grandi. Ses parents, Claude et Robert Hocquard, tombés sous le charme du lieu (on les comprend), ont acquis la propriété en 1968 et ont passé les années suivantes à préparer la terre pour y planter de la vigne. Leur fille a depuis converti l’ensemble du vignoble à l’agriculture biologique et biodynamique.

Aidée par le souffle du mistral et par l’omniprésence du calcaire dans les sols, Agnès Hocquard-Henry signe un excellent rosé 2021, à la fois frais et gorgé de saveurs mûres, entre les fruits rouges et les nuances d’orange sanguine, de melon, d’épices et de fines herbes. Plus cher que la moyenne des rosés sur le marché, mais dans une classe à part, celui de la Tour du Bon est long et complexe. Il offre cette juxtaposition d’intensité, de puissance et de fraîcheur qui forment l’ADN des meilleurs rosés de Bandol. À découvrir !

À lire aussi Le vin de la semaine : un rouge-rosé bio